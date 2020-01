Tegen de zomer loopt er een fietssnelweg door het Kloosterbos Kristof Vereecke

24 januari 2020

17u24 0

Tegen de zomer moet er een fietssnelweg door het Kloosterbos lopen. Vandaag werd de eerste spadesteek gegeven voor de zogenaamde missing link van de befaamde fietssnelweg F41 tussen Moerbeke en Zelzate.

Het was gedeputeerde voor mobiliteit en klimaat Riet Gillis die de eerste spadesteek mocht geven. Ze werd daarbij bijgestaan door schepen van Openbare Werken Eddy Heirwegh (Open VLD), die iets meer ervaring heeft met het bedienen van graafmachines. Burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) zag dat het goed was. “Dit fietspad is de laatste schakel van de fietssnelweg tussen Moerbeke en Zelzate en zeker niet de minst belangrijke. Integendeel, dagelijks fietsen massa’s scholieren en arbeiders van onze gemeente richting Zelzate om er te gaan studeren en werken. Vanaf deze zomer doen ze dat via een veilige fietsverbinding dwars door ons prachtige Kloosterbos.”

Natuur

Ook gedeputeerde Riet Gillis toonde zich bijzonder opgetogen. “De provincie wil een partner zijn voor de Oost-Vlaamse gemeenten in hun streven naar veilige fietsverbindingen. Dit project is daar het beste bewijs van. We moeten mensen een alternatief geven om de auto te laten staan en meer voor de fiets te kiezen. Dit soort veilige fietswegen zijn het perfecte overtuigingsmiddel. Tegelijkertijd proberen we bij de aanleg van dit fietspad respect te hebben voor de natuur. Zo zal het fietspad verlicht zijn, maar wel op een manier die rekening houdt met de fauna en flora in het Kloosterbos. Een huzarenstukje.”

Als alles goed gaat moet er tegen de zomer een nieuwe fietssnelweg liggen in het Kloosterbos. “Ik kan al niet wachten om de fietssnelweg in te fietsen”, besluit Rudy Van Cronenburg. “De mobiliteit in onze gemeente kan er maar wel bij varen.” Met de werken is 270.000 euro gemoeid. De werkduur wordt geraamd op 60 dagen. “De Paasvakantie”, knipoogt Rudy Van Cronenburg. Bij de provincie houden ze het op de zomervakantie.