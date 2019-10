Stationsplein heropent met gezellig buurtfeest: “Akelig plein is ontmoetingsplek geworden” Kristof Vereecke

13u47 2 Wachtebeke Zaterdag heropende het vernieuwde Stationsplein langs de Stationsstraat in Wachtebeke. De vroegere vrachtwagenparking werd het afgelopen jaar omgetoverd tot een groene ontmoetingsplek inclusief perronpodium, petanquebaan, zitstammen en kruidenwagens.

Burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) was duidelijk in zijn nopjes met het vernieuwde Stationsplein. “Dit was één van de akeligste plekjes van onze gemeente. Het plein was niet onderhouden, zat vol putten, lokte zwerfvuil,…. Dankzij de inspanning van het wijkplatform ‘KaRa’ werd het plein het afgelopen jaar omgetoverd tot een groene ontmoetingsplek. Ja, het heeft meer werk en centen gekost. Maar wie dit resultaat ziet, kan alleen maar voor zijn. Hier naast de fietssnelweg heeft onze gemeente er een echte troef bij.”

Trekpleister

Gisteren werd het plein alvast goed gebruikt. Het was er gezellig toeven tijdens de buurtreceptie. Terwijl de volwassenen een glaasje dronken, speelden de kinderen er naar hartenlust op het nieuwe perronpodium langs de oude spoorwegbedding. Uiteraard werd er ook een spelletje petanque gespeeld op de nieuwe petanquebaan. In de zomer wordt het ongetwijfeld een echte trekpleister voor buurtbewoners en toevallige passanten.