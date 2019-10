Sluikstort in gracht langs oude kaaidijk niet afkomstig van drugslabo, wel van buurtbewoner Kristof Vereecke

17 oktober 2019

10u23 2 Wachtebeke Het sluikstort in de gracht langs de oude kaaidijk op Overslag blijkt niet afkomstig van een drugslab, maar van een buurtbewoner. Het stort werd woensdag ontdekt door een voorbijgangster. De politie stelt een onderzoek in.

Een opmerkzame buurtbewoonster ontdekte woensdag een groot sluikstort langs de oude kaaidijk op Overslag. Het stort zat vrij goed weggestopt onder takken en ander groen. Even werd gevreesd dat het om chemisch afval ging dat mogelijk afkomstig was van een drugslabo. Die vrees blijkt gelukkig ongegrond, zo zou het afval afkomstig zijn van een buurtbewoner. De politie werd verwittigd en stelt een onderzoek in. “We hebben de vaten gecontroleerd en het is vrij zeker dat het afval niet afkomstig is van een illegaal drugslabo”, klinkt het bij de politiezone Puyenbroeck. “IDM komt het sluikstort opruimen.”

Als kan bewezen worden van wie het sluikstort afkomstig is, riskeert de bewuste buurtbewoner een fikse boete die kan oplopen tot enkele honderden euro’s. “De opruimkosten worden altijd verhaald op de vervuiler. Daarnaast kan hij of zij ook rekenen op een GAS-boete. Die bedraagt maximum 250 euro.”