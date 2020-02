SKW viert op 15 maart 50ste verjaardag met groot voetbalfeest Kristof Vereecke

19 februari 2020

12u37 0 Wachtebeke Op zondag 15 maart viert voetbalclub SK Wachtebeke zijn vijftigste verjaardag. Daarvoor zijn de rood-witten op zoek naar zoveel mogelijk oud spelers, trainers en bestuursleden.

“We willen die zondag iedereen die ook maar wat met SKW te maken heeft gehad naar ons terrein lokken. Het moet één groot feest worden”, zegt Tom De Fleurquin. “We zoeken ook ex-spelers die de voetbalschoenen nog eens willen aanbinden. Zo plannen we voor de wedstrijd van de eerste ploeg tegen Oostakker een potje wandelvoetbal. Wie wil blijven eten kan dat. Vanaf 12.30 uur bieden we doorlopend eten aan. Na de wedstrijd geven we twee vaten en voorzien we een streepje muziek. Er mag gedanst worden. We kennen wel wat van feestjes vieren bij SKW. Dat hebben de afgelopen 50 jaar zeker bewezen.”

Foto’s uit de oude doos

Daarnaast is de club ook op zoek naar beeldmateriaal uit de oude doos. “Uiteraard wille we die dag onze rijke geschiedenis in de kijker zetten. Mensen die nog oude foto’s zitten hebben, mogen die altijd bezorgen via tom.de.fleurquin1@telenet.be of 0478 21 98 81.”