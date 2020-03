Sint-Laurens stapt voor vzw Lichtpunt Kristof Vereecke

07 maart 2020

13u29 0 Wachtebeke Gisteren organiseerden de Sint-Laurensscholen uit Zelzate en Wachtebeke hun jaarlijkse wandeling ten voordele van het goede doel. Zo’n 100 deelnemers trotseerden het wisselvallige weer en wandelden zichzelf de longen uit het lijf ten voordele van vzw Lichtpunt.

“Normaal organiseren we in Wachtebeke elk jaar een winterwandeling”, zegt persverantwoordelijke Ruben Beke. “Die werd dit jaar vervangen door een lentewandeling.” De wandeling was meteen een succes. Meer dan 100 deelnemers trotseerden het wisselvallige weer en trokken van de Sint-Laurensschool doorheen het centrum van Wachtebeke. Onderweg werd de inwendige mens versterkt met een aperitief, soep, pasta en een dessertbuffet. Alle opbrengsten gaan naar de vzw Lichtpunt, een organisatie die zich inzet voor kansarmen uit Zelzate. Lucien Van de Velde, voorzitter van VZW Lichtpunt, nam zelf ook deel . “Lichtpunt zet zich in voor mensen uit de ruime regio en ik ben enorm blij met de samenwerking met deze warme school. Door samen te wandelen, stappen we naar een lichtpunt voor iedereen”, besloot hij filosofisch.