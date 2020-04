Schoonmaakbedrijf De Mangelaer start dienstverlening opnieuw op Kristof Vereecke

15 april 2020

14u30 0 Wachtebeke Exact een maand nadat schoonmaakbedrijf De Mangelaer al haar werknemers in tijdelijke werkloosheid diende te plaatsen vanwege het coronavirus, start het bedrijf haar dienstverlening terug op.

“Na een interne bevraging bleek bij een aantal van onze huishoudhulpen een vraag te bestaan om terug aan het werk te kunnen gaan”, zegt zaakvoerder Frederik Braeckman. “Daarnaast was er ook een actuele behoefte bij een deel onze klanten. Uiteindelijk blijkt dat ongeveer 25% van de collega’s terug aan de slag wenst te gaan. Daarom hebben we beslist onze dienstverlening terug op te starten.”

In een eerste fase worden de klanten van elke opstartende huishoudhulp opgebeld om te kijken of er een hulpvraag is. “Indien de klant dit niet wenst, blijft de werknemer voor die dag nog in tijdelijk werkloosheid. In een tweede fase zullen we later nagaan welke huishoudhulpen vervangingen wensen te doen bij klanten wiens eigen huishoudhulp nog niet wenste op te starten”, aldus Braeckman.

Beschermende materialen

Ondertussen begon het bedrijf ook een zoektocht naar beschermende materialen om de veiligheid op de werkvloer te kunnen garanderen. “Na contacten met lokale bedrijven zijn we erin geslaagd om mondmaskers, wegwerphandschoenen, handgel en gelaatschermen voor elke opstartende werknemer aan te schaffen. Dit was een absolute voorwaarde om de heropstart mogelijk te maken Daarnaast zullen al onze huishoudhulpen een bijkomende opleiding krijgen over het goed gebruik van alle beschermende materialen en verdere veiligheidsmaatregelen. De klanten ontvingen een mail met verdere instructies hoe de samenwerking op een goede manier dient te verlopen. Op deze manier hopen we in deze moeilijke tijden ook onze maatschappelijke rol terug op te nemen bij bijvoorbeeld onze oudere klanten die nu soms eenzaam thuis zitten of mensen die actief zijn in de zorg”, besluit Frederik Braeckman.

De strijkateliers en kantoren van De Mangelaere in De Pinte, Wachtebeke, Moerbeke en Zelzate blijven voorlopig wel nog gesloten. Contact kan opgenomen worden via info@demangelaar.be