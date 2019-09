Renovatie zwembad Puyenbroeck gaat laatste rechte lijn in: zwembaden gesloten tot 19 oktober Kristof Vereecke

30 september 2019

09u49 4 Wachtebeke De zwembaden in Puyenbroeck sluiten vanaf maandag tot en met vrijdag 18 oktober de deuren. Tijdens deze periode wordt de overstap naar het vernieuwde binnenbad voorbereid.

Bezoekers zijn opnieuw welkom in het binnenzwembad vanaf 19 oktober om 13.30 uur. “Bij de heropening op 19 oktober zullen er nog eventjes werken aan de gang zijn in onder andere het peuterbad en de horecazone. Deze kunnen nog wat hinder veroorzaken, maar we willen clubs, scholen en bezoekers toch al de kans geven om opnieuw te zwemmen in het zwembad Puyenbroeck. Zo moeten zij niet langer terecht in andere zwembaden”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de domeinen.

Tijdens het heropeningsweekend kan je gratis een vriend(in) meebrengen. De kortingsbon is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/zwembon.