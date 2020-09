Ramonshoek opnieuw week dicht voor werken Kristof Vereecke

25 september 2020

16u07 0 Wachtebeke De Ramonshoek in Overslag gaat opnieuw een week dicht voor wegenis- en rioleringswerken. Nochtans werd de weg vorig jaar, na anderhalf jaar werken, nog feestelijk geopend door het gemeentebestuur.

Schepen van openbare werken Eddy Heirwegh (Open VLD) was duidelijk ‘not amused’ toen hij het nieuws bekend moest maken. “We hebben vastgesteld dat bij regenval het water op de weg en de fietspaden blijft staan.” Daarom werd beslist om de weg tussen Overslagdijk en Ramonshoek 59 opnieuw open te gooien. “Over de hele breedte van de rijweg gaat een aannemer het asfalt en het beton wegschrapen tot een diepte van een tiental centimeter”, weet Heirwegh (Open VLD). “Daarna legt hij volledig nieuw asfalt aan. De fietssuggestiestroken krijgen een okerkleur. Hiervoor gebruikt de aannemer een epoxyverf zoals in de Ramonshoek.”

Eén week

Normaal moeten de werken binnen een week achter de rug zijn. “Maandag 5 oktober wordt gestart met het uitfrezen van de huidige fietssuggestiestrook in beton en de rijbaan in asfalt. Daarna worden de rioleringsdeksels aangepast. Het asfalteren is voorzien op woensdag 7 oktober. Later in de week wordt de epoxylaag aangebracht. De hinder is normaal beperkt tot 1 week.”

School

De Ramonshoek is een schoolstraat. Tijdens de werken blijven alle woningen in de werfzone te voet bereikbaar, aan de voetpaden wordt niet gewerkt. Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, kunnen parkeren op het Omer Van Puyveldeplein en te voet verder gaan. Fietsers moeten afstappen en met de fiets aan de hand wandelen. De oversteekplaats aan de school wordt niet opgebroken