Ramonshoek 5 maanden eerder klaar dan verwacht (en dat moet gevierd worden) Gemeente trakteert op vrijdag 22 november in kerk van Overslag Kristof Vereecke

04 november 2019

12u11 0 Wachtebeke De grote wegen- en collectorwerken op de Ramonshoek zijn vijf maanden eerder klaar dan verwacht. De straat, die Overslag verbindt met Wachtebeke, kreeg een nieuwe riolering, een nieuw wegdek en fietspad. Een deel van de straatverlichting kreeg ledverlichting. Op vrijdag 22 november nodigt de gemeente alle inwoners uit voor een feestje in de kerk van Overslag.

De grote rioleringswerken op Ramonshoek startten op 16 augustus 2018. Het zorgde ervoor dat de Overslagse scholieren op 1 september door een werf naar school moesten. Gelukkig was het voor de goede zaak. Tijdens de werken, die bijna anderhalf jaar duurden, werden 260 gezinnen aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel en tegelijkertijd werd ook de schoolomgeving veiliger gemaakt.

Slastraat

Broodnodige ingrepen. Zo stond de Ramonshoek bij de minste regenval blank. Daarnaast mocht er wel wat gebeuren voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers rond de schoolpoort. Door de aanleg van een gescheiden fietspad en de inrichting van een zone 30 is het er hopelijk een pak veiliger. “Vorige week werden fasen drie en vier definitief afgewerkt. Nu is het enkel nog wachten op de groenaanplant”, klinkt het bij de gemeente. Patrick Van Poucke laat het alvast niet aan zijn hart komen en plantte eerder dit jaar sla aan in de bermen van de nieuwe weg. Het leverde de de man en de werken in zijn straat alvast heel wat media-aandacht op.

Eind goed, al goed. “De weg naar Overslag is een pareltje geworden. Daarom willen we op vrijdag 22 november samen met alle bewoners het stof wegspoelen tijdens een gezellige receptie in de kerk van Overslag”, besluiten ze bij de gemeente.