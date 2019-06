Puyenbroeck waarschuwt bezoekers voor processierups is terug in het land: “Ga zeker niet in de buurt van een besmette boom zitten” Provinciaal domein van Puyenbroeck inventariseert alle bomen Kristof Vereecke

17 juni 2019

13u40 2 Wachtebeke De processierups is terug in het land. In het provinciaal domein van Puyenbroeck inventariseren ze alle bomen om bezoekers te waarschuwen voor de ‘vreselijke jeuk’ die de rupsen verspreiden. Ook in het Kloosterbos en langs de parallelweg van de E34 zitten verschillende nesten.

De processierups is het voorstadium van een nachtvlinder. De volledige naam is eikenprocessierups. De rupsen komen dan ook vooral voor op eikenbomen. Als ze samen op voedseltocht trekken, doen ze dat in een lange rij achter elkaar: een processie.

Speciaal lint

In het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke zijn de eerste exemplaren ondertussen gearriveerd. “Alle aangetaste bomen worden aangeduid met een speciaal rood-wit lint. We raden onze bezoekers aan daar dus zeker niet te gaan zitten. Mensen kunnen enorme jeuk krijgen van de haartjes van de processierups. Een beetje te vergelijken met het gevoel als je geneteld bent. Alleen houdt de irritatie bij de processierups veel langer aan. Soms zelfs tot twee weken.”

Het uitroeien van de processierups is niet evident omdat de nesten meestal hoog in de bomen zitten. Sproeien of branden zijn de meest effectieve manieren.