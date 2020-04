Puyenbroeck schenkt 8.000 paaseitjes van afgelast paaseierenfeest aan bewoners van woonzorgcentra in de regio Kristof Vereecke

06 april 2020

15u05 2 Wachtebeke Het provinciaal domein van Puyenbroeck schenkt maar liefst 8.000 paaseitjes aan de bewoners van tien woonzorgcentra uit de regio. Die zijn afkomstig van het afgelaste p aaseierenfeest dat komend weekend op de agenda stond.

Dinsdag gaat gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor de recreatiedomeinen, de eerste 25 dozen met chocolade-eitjes persoonlijk af gaan zetten aan woonzorgcentrum Moervaartheem in Wachtebeke. Een 100-tal dozen gaat naar Tehuis De Mey in Wachtebeke, wzc Sint-Pieter in Lochristi, wzc Sint-Vincentius in Zaffelare, wzc Sint-Eligius in Zeveneken en wzc Hof van Eksaarde. Ten slotte gaan 80 dozen met paaseitjes naar de woonzorgcentra Ter Durme, Hof Ter Engelen, Ter Lokeren en Hof Ter Clipsen in Lokeren.

“Het is dan wel paasvakantie, de personeelsleden van de woonzorgcentra blijven in deze moeilijke tijd hun beste beentje voorzetten. We zijn hen dankbaar voor hun moedige werk. En ook de bewoners zullen Pasen dit jaar heel anders beleven, zonder bezoek of paasfeest. Hopelijk kan deze traktatie hun dag wat opfleuren”, zegt Annemie Charlier.