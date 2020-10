Puyenbroeck organiseert coronaveilige griezeltocht voor ganse gezin Kristof Vereecke

05 oktober 2020

16u54 0 Wachtebeke Op 31 oktober organiseert het provinciaal domein van Puyenbroeck een coronaveilige griezelwandeling voor het hele gezin.

De wandeling is ongeveer 1 kilometer lang. Tijdens de wandeling strijkt een familie verhalenvertellers met hun woonwagens neer in het speelbos. In diverse duistere uithoekjes in het bos kan je met het hele gezin huiveren bij hun spannende verhalen. Om het coronaspook buiten te houden wil het provinciaal domein het evenement kleinschalig houden. “Het aantal plaatsen is dus beperkt. Breng je eigen lichtjes (geen fakkels) , warme drankjes en eventueel een fleece-dekentje mee. Wij zorgen voor de gezellige griezelsfeer, het vuur en de vertellers…”, klinkt het in Puyenbroeck.

Deelnemen kost 8 euro. Enkel op reservatie via deze link.