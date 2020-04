Puyenbroeck opent woensdag voor wandelaars en fietsers: “Hou afstand en maak geen gebruik van zit- en picknickbanken” Kristof Vereecke

27 april 2020

13u52 0 Wachtebeke Komende woensdag opent het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke opnieuw zijn deuren voor wandelaars en fietsers uit de buurt. Andere recreatie is er voorlopig nog niet mogelijk. Ook Golf Puyenbroeck, het sportcentrum en het zwembad blijven gesloten.

“Vorige week gingen de provinciale domeinen Het Leen in Eeklo en Den Blakken in Wetteren terug open voor wandelen en fietsen. En dat deed kennelijk deugd, want we zagen veel blije gezichten. De heropening verliep vlot en de mensen hielden zich aan de afstandsregels. Daarom beslisten we om komende woensdag ook Puyenbroeck te heropenen”, vertelt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor recreatiedomeinen.

Gezond verstand

Het provinciebestuur benadrukt wel dat enkel mensen uit de buurt het domein kunnen bezoeken en dat de afstandsregels van kracht blijven. Toiletten en andere infrastructuur zijn niet toegankelijk voor het publiek, de speeltuinen blijven verboden terrein. Daarnaast zijn de parkings enkel toegankelijk voor personen met een beperking en gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar. “We rekenen op het gezond verstand van de mensen. Hou je aan de afstandsregels en maak geen gebruik van zit- en picknickbanken. En als het te druk is, keer dan terug naar huis”, besluit gedeputeerde Charlier.