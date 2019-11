Puyenbroeck na commotie rond uitgebrande zekeringkast: “Nooit gevaar geweest voor onze zwemmers” Kristof Vereecke

05 november 2019

12u15 0 Wachtebeke Een Facebookpost van het provinciaal domein van Puyenbroeck over een uitgebrande zekeringskast in het pas gerenoveerde zwembadcomplex veroorzaakt ongerustheid. “Er is nooit gevaar geweest voor de bezoekers van het zwembad”, stelt Puyenbroeck nu gerust.

‘We zijn aan een ramp ontsnapt’, luidde de veelzeggende Facebookpost gisteren. Het bericht lokte ondertussen heel wat reacties uit en brengt heel wat ongerustheid bij zwemmers over de veiligheid van het pas gerenoveerde zwembadcomplex. “Die paniek is voor niks nodig”, klinkt het bij het provinciaal domein. “We zouden de veiligheid van onze zwemmers nooit in het gedrang brengen. We houden er alleen aan open en eerlijk te communiceren. Ondertussen is alles hersteld zoals het hoort en kan er opnieuw gezwommen worden. Mocht er een probleem zijn met de veiligheid, zullen we niet nalaten het zwembad onmiddellijk te sluiten. De veiligheid van onze bezoekers gaat boven alles. Dat spreekt voor zich.”