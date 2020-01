Puyenbroeck krijgt wereldbekercross Kristof Vereecke

31 januari 2020

19u41 0 Wachtebeke Na twee edities van de Charles Ambiancecross krijgt het provinciaal domein van Puyenbroeck vanaf dit jaar zijn eigen wereldbekercross. Dat maakte de UCI vandaag bekend.

Meer dan 10.000 bezoekers overspoelden op 23 november het provinciaal domein van Puyenbroeck voor de tweede editie van de Ambiancecross. Organisator Jurgen Mettepenningen mocht voor het tweede jaar op rij terugblikken op een toporganisatie. “Wachtebeke lijkt klaar voor een wereldbekercross”, kopte deze krant vorig jaar. Die droom wordt nu ook waarheid. De UCI maakte vandaag de 14 wedstrijden bekend die volgende winter in de vernieuwde en uitgebreide Wereldbeker worden opgenomen. Daar is ook Wachtebeke bij. Goed nieuws voor de vele Oost-Vlaamse veldritfans die nu ook dicht bij huis hun eigen wereldbekercross krijgen. Ook Hulst, iets verderop, is bij de nieuwe namen. Later meer.