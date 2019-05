Puyenbroeck krijgt nog 49.553 euro van Vlaanderen voor nieuwe speeltuin Taka-Tukaland Speeltuin werd op 5 mei officieel geopend Kristof Vereecke

23 mei 2019

16u45 0 Wachtebeke Het provinciaal domein van Puyenbroeck vangt nog 49.553 euro Vlaams subsidiegeld voor de realisatie van zijn nieuwe speelplein Taka-Tukaland.

De speeltuin werd op 5 mei officieel geopend ter ere van de 50ste verjaardag van het domein. Het was gedeputeerde Annemie Charlier die de speeltuin mocht ‘inspelen’. “De speeltuin is een stevige knipoog naar het verleden”, vertelde ze. “Zo werd bij de bouw bijzonder veel aandacht gegeven voor het spelen van vroeger. Zo beschikt het domein opnieuw over de ooit zo populaire reuzenschommel ‘De Vliegende Hollander’. Ook de capaciteit van de speeltuin werd vergroot.”

Superlatieven

Aan al die superlatieven hangt wel een investering van 349.000 euro vast. 49.553 euro van die 349.000 euro komen van Vlaanderen. Dat laat Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) weten. “Met ons beleid willen we in Vlaanderen sterk inzetten op kind- en familievriendelijke logiesinfrastructuur, maar ook op investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen, want het kampeertoerisme zit danig in de lift. Een nieuwe speeltuin in de buurt van de camping van het Provinciaal Domein Puyenbroeck past volledig in dat verhaal”, besluit Weyts.