Provinciale domeinen sluiten tot en met 5 april de deuren Kristof Vereecke

19 maart 2020

20u11 0 Wachtebeke Geen wandel-, loop- of fietsplezier meer in de Oost-Vlaamse provinciale domeinen tot en met 5 april. Dat besliste de provincie Oost-Vlaanderen.

Eerder sloten alle provinciale gebouwen en speeltuinen al de deuren. Vanavond besliste de provincie de domeinen volledig af te sluiten. Het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke, Het Leen in Eeklo, De Ster in Sint-Niklaas, De Gavers in Geraardsbergen,…ze sluiten allemaal de deuren. Vorig weekend ontstond nog een storm van verontwaardiging nadat tientallen kinderen de speeltuin van het provinciaal domein van Puyenbroeck ‘veroverden’. Dat risico wil de provincie duidelijk niet meer lopen in tijden van lockdown. Klanten die een betalende activiteit of verblijf hadden geboekt, kunnen deze omboeken binnen het jaar. Indien dit niet lukt, zal de provincie enkel de administratiekost aanrekenen.