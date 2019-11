Provinciaal domein van Puyenbroeck zaterdag decor voor tweede editie Ambiancecross: “Het wordt één groot feest” Kristof Vereecke

19 november 2019

12u58 4 Wachtebeke Zaterdag staat in het provinciaal domein van Puyenbroeck de tweede editie van de Charles Ambiancecross op de agenda. Met twee wereldkampioenen aan de start hoopt organisator Jurgen Mettepenningen op sportief spektakel, maar ook naast het veld belooft het opnieuw volop ambiance te worden.

“We willen bewijzen dat deze cross zijn naam niet gestolen heeft”, zegt organisator Jurgen Mettepenningen. “Het mag de toeschouwers aan niks ontbreken. Er zijn een aantal grote schermen voorzien, een orkestje zorgt voor extra sfeer rond het parcours en tussen en na de wedstrijden zijn er optredens van Yves Segers, Get Ready en de Romeo’s in de ‘Ixina ambiancetent’. Het is de ambitie om ons meer en meer te onderscheiden als dé echte ambiancecross. Dat het één groot feest wordt, staat nu al vast.”

Parcours

Ook het parcours doet nu al watertanden. “De omloop is naast overzichtelijk ook attractief, met enkele steile hellinkjes, een paar schuine kanten en een ondergrond die bij nat weer wel voor wat drassige stroken kan zorgen. Als het droog blijft, wordt het uiteraard een stuk sneller. Maar sowieso is gezorgd voor afwisseling. Het is een mooi parcours dat potentieel biedt naar de toekomst toe”, weet Mettepenningen die vorig jaar al aangaf ooit misschien het BK naar Puyenbroeck te willen halen.

Wereldtop

Net zoals vorig jaar verzamelt de volledige wereldtop van het veldrijden in Wachtebeke. Wereldkampioen Mathieu Van Der Poel, Eli Iserbyt, Belgisch Kampioen Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Tom Pidcock, Tim Merlier en Gianni Vermeersch tekenen zaterdag één voor het startblad. Ook bij de vrouwen alleen maar kampioenen en daar heeft iedereen zo zijn redenen voor. “Ik heb de Ambiancecross niet toevallig aan mijn programma toegevoegd”, zegt wereldkampioen Mathieu Van der Poel. “Ik herinner me nog heel goed hoe ik hier vorig jaar meteen de eerste editie won. Ik heb me ferm geamuseerd op een leuke en zeer sfeervolle omloop.”

Ook dit jaar wil VDP winnen. “Ik weet dat sommigen erop gebrand zullen zijn om te scoren. Maar ik start met de ambitie om te winnen.” Dan zal hij wel voorbij Eli Iserbyt moeten. “Het is een explosief parcours met het nodige bochtenwerk. Dat is iets wat me zeker ligt”, zegt de jonge West-Vlaming. “Dus hoop ik in Wachtebeke op een nieuw duel met Mathieu. Vorig jaar miste ik maar op een haar na het podium. Deze keer wil ik beter doen”

Meer info over de ambiancecross via www.ambiancecross.be/programma. Tickets kosten 8 euro.