Provinciaal domein van Puyenbroeck na defect aan hoofdzekering Olympisch zwembad: “We zijn aan een kleine ramp ontsnapt” Technische ploeg zet alles op alles om zwembad zo snel mogelijk terug open te krijgen Kristof Vereecke

04 november 2019

12u23 0 Wachtebeke “We zijn dit weekend aan een kleine ramp ontsnapt”, meldt het provinciaal domein van Puyenbroeck op zijn Facebookpagina. Op de bijhorende foto de uitgebrande zekeringskast van het zwembadcomplex. Vorige week vrijdag gaf de hoofdzekering van het Olympisch zwembad de geest. Daardoor bleef een deel van het pas gerenoveerde zwembadcomplex een heel weekend dicht. Een technische ploeg doet er ondertussen alles aan om het defect tegen vanavond hersteld te krijgen.

Een gesprongen hoofdzekering hield het competitiebad van het zwembadcomplex in het provinciaal domein van Puyenbroeck een heel weekend dicht. Het zwembad heropende amper twee weken geleden de deuren, na een sluiting van anderhalf jaar wegens renovatie. Kostenplaatje: 4.384.000 euro, exclusief BTW. “Dit is de wet van Murphy”, zuchtte zwembadverantwoordelijke Stijn Van Hoey.

Toen de technische ploeg deze ochtend begon met de herstelwerkzaamheden wachtte blijkbaar nog een verrassing: een deel van de zekeringkast brandde volledig uit. “We zijn dit weekend aan een kleine ramp ontsnapt”, klinkt het bij het domein. De foto van de uitgebrande zekeringskast vertelt het hele verhaal.

Ondertussen zetten ze bij het domein alles op alles om het defect zo snel mogelijk hersteld te krijgen. “De herstelling is aan de gang, hopelijk kunnen we om 16 uur de deuren van het zwembad terug openen. Al moeten we afwachten dat, als de kapotte stukken eenmaal vervangen zijn en we opnieuw opstarten, er geen verdere schade is.”

Het provinciaal domein van Puyenbroeck belooft iedereen op de hoogte te houden via de Facebookpagina.