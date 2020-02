Provinciaal Domein Puyenbroeck meet schade op: “Vorig jaar meer ravage door storm” Cedric Matthys

19u00 3 Wachtebeke Storm Ciara, die afgelopen dagen over ons land raasde, heeft ook Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke getroffen. Toch valt de ravage volgens Sandra Van Steerteghem, verantwoordelijke van de groendienst, al bij al mee.

“De storm van midden maart 2019 richtte op ons domein heel wat meer materiële schade aan”, legt Van Steerteghem, uit. “Nu is er enkel een boom op een hekken gevallen. Al moeten we alles nog eens goed opmeten want bij rukwinden boven de 70 kilometer is het bos gesloten voor alle bezoekers. Het is dan ook te gevaarlijk voor onze mensen om erin rond te lopen. Er liggen ongetwijfeld nog takken op wandel- en fietspaden.”

Deel per deel

De bossen van het provinciaal domein zijn sinds zondagochtend volledig afgesloten. Het ziet er niet naar uit dat hier niet snel verandering in zal komen. “Het is niet zo dat we plots alle slagbomen openzetten van zodra de wind gaat liggen", zegt Van Steerteghem. “We kijken eerst na of er bijvoorbeeld nog ergens gevaarlijke takken hangen. Die halen eerst weg, waarna we het bos deel per deel opnieuw vrijgeven.”