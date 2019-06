Powerstroke en Brouwerij Broers brouwen bier voor metalliefhebbers: “Dikke Zeuge is zoals onze muziek: zwaar” Kristof Vereecke

17 juni 2019

15u00 58 Wachtebeke De bekende metalband Powerstroke en Brouwerij Broers uit Overslag gaan samen een bier brouwen. En zoals het echte metalliefhebbers siert, mag dat biertje best wel wat body hebben. Normaal gezien moet ‘Dikke Zeuge’ tegen het voorjaar van 2020 in de winkelrekken liggen.

De Meetjeslandse metaltrots Powerstroke zit niet niet verlegen om een stunt. Zo speelden ze al op de grootste metalpodia van Europa. Ooit trokken ze zelfs op tournee met het legendarische Bodycount en vorig jaar namen ze een single op met Slongs. Begin volgend jaar hopen ze een nieuw hoofdstukje in hun dikke metalboek bij te schrijven. Zo maken ze momenteel keihard werk van een eigen bier. Daarmee treden ze in de voetsporen van Kiss, Iron Maiden en Franky De Smet-Van Damme van Channel Zero. Die bracht recent zijn Turbeau Noir uit. Daar waar Turbeau Noir ondanks zijn acht graden vooral een zacht karakter heeft, mag het biertje van Powerstroke wel wat meer body hebben. “Echte metalliefhebbers hebben hun bier graag zoals hun muziek: zwaar”, zegt Maarten Geeraerts.

Fat lady

Aan de naam zal het zeker niet liggen: ‘Dikke Zeuge’. “Een verwijzing naar onze eerste single: ‘Untill the fat lady sings’. Daarnaast is het gewoon leuk om een ‘Dikke Zeuge’ te kunnen bestellen aan de toog”, lacht Maarten die niet toevallig een hangbuikzwijn in zijn tuin rondlopen heeft.

Eigen creatie

Het bier is een volledig eigen creatie. “Eigenlijk is het een recept van Koen De Waele, een bevriende metaljournalist. Hij brouwt graag bier. Zo kregen we ooit een paar flessen cadeau. Eén van die flessen was een stevige triple. We waren direct gewonnen voor de smaak.”

Brouwerij Broers uit Overslag gaat het recept van Koen De Waele nu finetunen. Dat moet in het voorjaar leiden tot 450 liter ‘Dikke Zeuge’. “We hopen het biertje samen met onze nieuwe plaat te kunnen verdelen. Daarnaast zijn er ook al een aantal metalcafés en concertzalen geïnteresseerd om het bier vast in hun assortiment te steken”, besluit Geeraerts.