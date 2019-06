Popeiland wapent zich tegen hittegolf terwijl de rest van Puyenbroeck geniet: warmste editie in twintig jaar Het wordt woensdag bakken tijdens bakvissenfestival Kristof Vereecke

24 juni 2019

16u55 0 Wachtebeke Met temperaturen boven de dertig graden maakt Popeiland zich aanstaande woensdag op voor de warmste editie ooit. De organisatie doet er alles aan om de bezoekers zo koel mogelijk te houden: een vierkante meter groot plonsband, twee reuzeshelters, sprinklers, liters extra water,…niks wordt aan het toeval overgelaten. Terwijl de technische ploegen alles op alles zetten, was het deze middag in de waterspeeltuin van het provinciaal domein van Puyenbroeck genieten met grote G.

Het wordt bakken woensdag tijdens het bakvissenfestival Popeiland op het evenementeneiland van het provinciaal domein van Puyenbroeck. Zo stijgt het kwik mogelijk tot boven de 35 graden. De organisatie belooft de bezoekers alvast voldoende verkoeling. “We doen er alles aan om de hitte voor onze bezoekers zo dragelijk mogelijk te maken”, zegt Ann Helderweirt namens de organisatie. “Zo komt er op het terrein een plonsbad van 10 vierkante meter. We laten ook twee grote shelters plaatsen waar bezoekers verkoeling kunnen zoeken. Ook de strandzone wordt groter dan vorig jaar en we voorzien extra parasols. Daarnaast hebben we ook sprinklers aangekocht. Alles om het hoofd koel te houden.”

Zonnecrème en hoofddeksels

Toch raadt de organisatie de bezoekers aan om zelf ook maatregelen te nemen. “We raden iedereen aan een hoofddeksel te dragen en lichte kledij. Ook zonnecrème is een goed idee. Wij sturen alvast zelf extra zonnecrèmeploegen op pad tijdens het festival. Ook één van de straattheateracts doet iets leuk met zonnecrème.”

In de Hall of Games belooft het extra warm te worden. Daar speelt YouTuber Royalistiq een potje Fortnite. “De Hall of Games wordt aan één kant volledig opengemaakt om de tent te kunnen verkoelen”, stelt Ann Helderweirt gerust. “Daarnaast houden we ten allen tijde voldoende extra water in aanslag voor mochten bezoekers echt zeer veel last krijgen van de warmte.”

Genieten in waterspeeltuin

Terwijl de technische ploegen van het provinciaal domein vandaag alles in gereedheid brachten voor woensdag, was het in het domein zelf volop genieten. De waterspeeltuin was de hit van de dag. Zeker voor de kinderen van gemeentelijke basisschool Wippelgem. “We gingen normaal vandaag een hele dag op schoolreis naar Technopolis in Mechelen, maar door de warme temperaturen hebben we beslist er een halve dag van te maken en de tweede helft door te brengen hier in de waterspeeltuin van Puyenbroeck”, zegt zorgcoördinator Tim Struyvelt. De leerlingen van het tweede leerjaar hadden het alvast naar hun zin. Lore, Hélène, Maud en Marie Lou amuseerden zich te pletter in een modderstroom, terwijl hun klasgenootjes zich volledig lieten gaan aan de grote waterpomp. Van hittestress geen last. De pre van Popeiland lijkt alvast geslaagd.