Politie houdt woord: massale controles aan Nederlandse grens Kristof Vereecke

21 maart 2020

De politie houdt woord: deze ochtend werd er massaal gecontroleerd aan de grensovergangen tussen België en Nederland.

De door waarnemend provinciegouverneur Didier Detollenaere aangekondigde grenscontroles tussen Nederland en Oost-Vlaanderen leken gisteren nog weinig indruk te maken in de regio. Heel wat Nederlanders bleven gewoon tanken in Zelzate, en ook op de parking van de supermarkten kwam je nog heel wat Nederlandse nummerplaten tegen.

Dat is vandaag wel anders. Overal aan de grensovergangen waren deze ochtend massale politiecontroles. Aan de drukke Tractaatweg tussen Terneuzen en Zelzate, maar ook op minder drukke grensovergangen zoals in het tweelandendorpje Overslag. De buren keken er dan ook erg vreemd op toen er plots maar liefst drie combi’s aan frituur De Grenspost opdoken. Het deed sommigen denken aan de mond- en klauwzeercrisis in 2001, toen er hekkens werden geplaatst tussen het Belgische en Nederlandse Overslag.

Het belette de Nederlandse en Belgische buren niet een gezellig praatje te maken tijdens de controles. Wanneer een andere buurman werd gecontroleerd, leverde dat de nodige hilariteit op. Feit is: de politie neemt de richtlijnen van waarnemend gouverneur Didier De Tollenaere ernstig. “Het zijn bijzondere tijden voor iedereen. Waar gaat dit eindigen?”, vroeg één van de buren zich luidop af.