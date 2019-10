Plotwending op Overslag: sluikstort blijkt kamp van kinderen uit de buurt “Hopelijk ziet de afvalintercommunale de humor van deze zaak in” Kristof Vereecke

10u23 12 Wachtebeke Serieuze plotwending op Overslag: een vermeend sluikstort in de gracht langs de oude kaaidijk blijkt niet meer of minder dan een geïmproviseerd kamp van enkele kinderen uit de buurt. De ouders brachten ondertussen de gemeente en politie op de hoogte. Mogelijks wacht hen wel nog een factuur voor de opruimkosten. Al leken ze er bij afvalintercommunale IDM in de eerste plaats de humor wel van in te zien.

Opschudding in het tweelandendorpje Overslag. Gisterenavond merkte een alerte buurtbewoonster een sluikstort op in de gracht langs de oude kaaidijk. Even werd gevreesd dat het om chemisch afval ging dat mogelijk afkomstig was van een illegaal drugslabo. De buren verwittigden dan ook snel de politie. Onderzoek van de politie maakte al snel duidelijk dat het om ‘gewoon’ afval ging. Er was zelfs een spoor naar een buurtbewoner die vorige week soort gelijke bidons en plastic platen op de stoep zette met een bordje ‘gratis mee te nemen’. Het sluikstort zorgde voor heel wat commotie in de buurt. Tot het verhaal deze avond plots een heel andere wending kreeg. Zo blijkt het niet om een sluikstort, maar om een geïmproviseerd kamp van enkele kinderen uit de buurt te gaan.

Als ouder heb je toch liever dat je kinderen buiten kampen bouwen dan dat ze hele godganse dagen Fortnite zitten te spelen. Wendy Geers

Geen slechte bedoelingen

“Ik zat de online krant te lezen toen ik plots het kamp van mijn jongens zag passeren”, vertelt Wendy Geers, één van de mama’s van de jongens. “De commentaren onder het artikel logen er niet om. Ik heb direct de andere ouders verwittigd en samen zijn we naar de politie en de gemeente gestapt om uit te leggen hoe de vork echt in de steel zit. Onze jongens hadden echt geen slechte bedoelingen. Ze zijn zelfs beleefd gaan vragen bij de eigenaar of ze die bidons en plastic platen mochten gebruiken voor hun kamp. Op zich zien we daar ook niet echt graten in. Ook wij hebben hier altijd kampen gebouwd Als ouder heb je toch liever dat je kinderen buiten kampen bouwen dan dat ze hele godganse dagen Fortnite zitten te spelen. De bidons gebruikten ze om droge voeten te houden in de gracht.”

Symbolische straf

Ondertussen werd het kamp wel opgeruimd door de diensten van IDM. “Hopelijk zien ze de humor in van de situatie en volgt er geen factuur. Als er één komt, vrees ik dat de mama’s zullen moeten samen leggen”, lacht Wendy. Volgens Annick Maes, communicatieverantwoordelijke bij IDM, hoeft het waarschijnlijk zover niet te komen. “Onze diensten bekijken geval per geval. Als ze in deze oordelen dat het niet om een sluikstort gaat, dan zal er ook geen factuur volgen.” Een symbolische straf zou wel kunnen. “We zouden de jongens eventueel kunnen vragen een namiddagje zwerfvuil te ruimen, maar echt gebruikelijk is dat niet. Het zou wel een goede sensibiliseringsoefening zijn.” Gilles (12), Lucas (9), Basile (8) en Lars (5) lijken hun lesje ondertussen wel geleerd te hebben. “Of we nog kampen gaan bouwen? Tuurlijk, maar dan met hout en takken!”