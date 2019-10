Peter opent pop-uprestaurant in zijn woonkamer: “Focus ligt op couscous en mensen samenbrengen” Estofado zwaait vrijdag een eerste keer de deuren open Kristof Vereecke

29 oktober 2019

09u03 0 Wachtebeke Peter Vereecke (49) zwaait komende vrijdag de eerste keer de deuren van zijn woonkamer open om er twaalf gasten te ontvangen in zijn pop-uprestaurant Estofado. Zijn doel: mensen gezellig samenbrengen met lekker eten als universele taal.

Peter Vereecke houdt er naar eigen zeggen van mensen samen te brengen. Daarnaast heeft hij een passie voor lekker eten. Vanaf vrijdag wil hij de twee combineren in een nieuw pop-uprestaurant dat hij uitbaat in zijn woonkamer.

“Het is altijd een droom geweest om een eigen restaurant uit te baten”, zegt Peter vanuit zijn gezellige living met zicht op de Langelede in Wachtebeke. “Via een pop-upformule kan ik die droom nu ook werkelijkheid laten worden. Ons restaurant Estofado (Spaans voor stoofschotel, red.) zal om de veertien dagen op vrijdag zijn deuren openen tijdens de maanden november, december en januari. “Bedoeling is om het redelijk exclusief te houden. Zo ontvangen we maximum 12 gasten per avond. Dat kan één grote groep zijn, maar gerust ook zes tête-à-têtes. Ik heb maar één doel: mensen samenbrengen en een gezellige tijd laten beleven bij een goed bord eten en een lekker glas wijn of bier. Eten is ten slotte een universele taal die iedereen begrijpt.”

Korte keten

De focus van Estofado ligt op de traditionele Marokkaanse couscous. “We willen met onze couscous een beetje de wereld in onze huiskamer te brengen. Noem het gerust wat couleur locale”, knipoogt Peter. “Naast couscous bieden we ook elke avond een ander alternatief en een vegetarische optie. We focussen ook heel erg op korte keten. Zo komen alle groentjes van bij bioboerderij De Voldoening uit Wachtebeke en serveren we bier van Brouwerij Broers uit Overslag.”

Wie wil komen eten bij Estofado kan reserveren via estofado@zoho.com. Het restaurant opent elke vrijdag tijdens de even weken in november, december en januari.

Pop-uprestaurant Estofado, Langelede 18 in Wachtebeke.