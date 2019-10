Overslagse Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk moet tegen voorjaar toekomst kennen Gemeentebestuur wil drie toekomstscenario’s lanceren Kristof Vereecke

11 oktober 2019

13u39 0 Wachtebeke Wat is de toekomst van de kerk van Overslag? Dat is de vraag die heel wat Overslagnaren bezighoudt sinds de kerk eind vorig jaar ontwijd werd. In februari hoopt het gemeentebestuur van Wachtebeke een antwoord te geven op die vraag.

“Het klopt dat de kerk eind vorig jaar ontwijd werd, maar de eigenlijke overdracht naar de gemeente is pas voorzien voor 1 januari 2020”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Momenteel loopt een haalbaarheidsonderzoek rond de invulling van de kerk. In de loop van het voorjaar, bij voorkeur februari, zouden we dan drie mogelijke toekomstscenario’s willen voorleggen aan de bevolking.”

Zwarte Ruiter

“Sowieso zullen we op termijn een keuze moeten maken tussen het verder uitbouwen van de Zwarte Ruiter als gemeenschapscentrum ofwel de kerk in eigen beheer nemen. Daarbij moeten we uiteraard rekening houden met de grote exploitatiekost van het gebouw. Lees: sanitair, verwarming, verlichting, isolatie,…. Het is sowieso onze bedoeling het totaalplaatje te bekijken inclusief de herinrichting van het plein en de herbestemming van een deel van de begraafplaats. De concessie van de graven aan de rechterkant van de kerk zijn allemaal verlopen en zullen verwijderd worden. In de plek komt mogelijks een groene zone. Uiteraard afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.”

Ook nu wordt de kerk al goed gebruikt. Zo organiseert Harmonie Concordia Overslag er zaterdag 19 en zondag 20 oktober zijn jaarlijkse themaconcert. Thema dit jaar is Italië.