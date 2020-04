Overslagse Feesten verhuizen naar 23 juli 2021 Kristof Vereecke

29 april 2020

17u33 0 Wachtebeke Geen Overslagse Feesten dit jaar. De organisatoren beslisten vandaag de editie van 2020 af te lassen en nu al af te beginnen tellen naar het weekend van 23 juli 2021.

‘Waar plezier geen grenzen kent’, dat is al jaren de slogan van de Overslagse Feesten. Dat is blijkbaar buiten het coronavirus gerekend. Zo laten de organisatoren weten dit jaar geen Overslagse Feesten te zullen organiseren. Dat betekent geen tiende verjaardag van de Overslagse Pannenkoekenloop, geen vier dagen grenzeloos plezier, maar ook geen Christoff en Lindsay op maandag. “Met spijt in ons hart hebben we beslist om de Overslagse Feesten dit jaar te annuleren, maar het is praktisch gewoon niet mogelijk om onze activiteiten in alle veiligheid plaats te laten vinden”, klinkt het bij de organisatie. “Houd jullie gezond en tot volgend jaar”, voegen ze er nog aan toe.