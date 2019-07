Overslagse Feesten opnieuw één langgerekte polonaise Organisatoren mogen terugblikken op geslaagde editie Kristof Vereecke

30 juli 2019

10u45 2 Wachtebeke Het tweelandendorpje Overslag mag opnieuw terugblikken op een geslaagde editie van de Overslagse Feesten. Vaste gast en schlagerkoning Christoff mocht het feestje gisteren gepast afsluiten met een polonaise.

“Het is weer tijd voor de polonaise, een feestje bouwen op deze wijze!”. In Overslag zou het anno 2019 een wapenspreuk kunnen zijn. De Overslagse Feesten lokten opnieuw massa’s mensen naar de feesttent in de Palingstraat. Een bewijs dat er nog geen sleet zit op de klassieke formule van sport en volkse ambiance. Enige minpuntje was de afgelasting van het minivoetbaltornooi op zaterdag wegens de extreme regenval. “Maar dat is overmacht. En zelfs dan was het nog supergezellig in de feesttent”, klinkt het bij de organisatoren. “Voor de rest waren de feesten opnieuw één groot hoogtepunt. De loop op vrijdag, de barbecue met La Folie Jolie op zaterdag, het kubbtornooi, de oldtimers en de schlagernamiddag op zondag. We zijn ook bijzonder gelukkig dat Christoff er opnieuw bij was op maandag. Wij willen een echt familiefeest zijn en na al die jaren op ons podium beschouwen we Christoff en Lindsay ook echt als familie.” De liefde is trouwens wederzijds. Zo nam Lindsay haar dochtertje Lisa-Marie zelfs mee op het podium. Overslag heeft een speciaal plekje in het hart van de schlagerkoning en koningin. “Het is één van de plekken waar het voor ons allemaal begon. We komen bijzonder graag terug.” Da’s bij deze afgesproken. In Overslag kijken ze nu al uit naar eind juli 2020 en hun jaarlijkse familie-uitje met de familie De Bolle.