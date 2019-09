Overslag start schooljaar met nieuwe groene speeltuin en nieuwe schoolomgeving Contrast met vorig jaar kon niet groter zijn Kristof Vereecke

02 september 2019

17u56 0 Wachtebeke De leerlingen van vrije basisschool Sint-Laurens Overslag keken hun ogen uit vandaag. Zo openden ze er een gloednieuwe groene speel- en beleeftuin. Ook de schoolomgeving was volledig nieuw. Een groot contrast met de bouwwerf waar ze vorig jaar door moesten bij de start van het nieuwe schooljaar.

Er beweegt wat op Overslag, zoveel is duidelijk. Vorig jaar was de schoolomgeving er nog één grote bouwwerf vanwege grote wegen- en rioleringswerken in de straat. Het contrast kon vandaag niet groter zijn. Zo konden de leerlingen vandaag naar school in een prachtig vernieuwde schoolomgeving. Eenmaal op school werd de verrassing nog groter. Zo openden ze er vandaag ook een gloednieuwe speel- en beleeftuin op de speelplaats. “Vroeger stond op deze plek een klascontainer”, zegt kleuterjuf Virginie Massé. “Omdat we vorig jaar een nieuw kleutergebouw openden, hadden we plots extra ruimte. Omdat onze school wel wat extra groen kan gebruiken, besloten we er een groene speel- en beleeftuin van te maken. Alles in de tuin is gefocust op de zintuigen. Kijken, ruiken, voelen, proeven,…. Er zijn verschillende zandbakken, fruitboompjes,…. In een tweede fase willen we hier ook nog een buitenklas maken. Zodat onze leerlingen nog meer kunnen genieten van deze prachtige groene oase op school.”