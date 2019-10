Overslag maakt zich op voor tweede editie van ouderwetse 2PK-cross: “Liefde voor het legendarische geitje aanwakkeren!” Kristof Vereecke

25 oktober 2019

10u55 0 Wachtebeke Komende zondag zijn de terreinen van de Overslagse Feesten in de Palingstraat in Wachtebeke het decor voor de tweede editie van een ouderwetse 2PK autocross. Na de succesvolle eerste editie hopen de organisatoren de liefde voor het legendarische ‘geitje’ opnieuw aan te wakkeren.

De eerste editie van de Overslagse geitencross lokte vorig jaar verrassend genoeg een massa kijkers. “Het bewijs dat mensen vandaag nog steeds zitten te wachten op dit soort evenementen”, zegt organisator Ronny De Vos. “Vroeger had je elke week wel een geitencross, maar vandaag is de 2PK-cross met uitsterven bedreigd. Met ons evenement hopen we de liefde voor de 2PK-cross opnieuw aan te wakkeren. Iets wat de eerste editie alvast gelukt is. Zo rijdt mede-organisator Jeffrey Wuytack dit jaar zelf voor het eerst mee. “Toen ik Ronny vorig jaar bezig zag, had ik ook de smaak te pakken. Ik wilde deze editie zeker niet missen. Alleen was het moeilijk om aan een 2PK te geraken. Zeker om mee te crossen. Gelukkig heeft Ronny wel wat connecties in het wereldje.”

Jongensdroom

“Het probleem is dat geitjes vandaag de dag veel geld waard zijn”, weet Ronny. “Je vindt niet zo snel een racegeit. Zondag staan er in Overslag een kleine 20 aan de start, maar er is ook een balkenrace met gewone auto’s. “In totaal verwelkomen we zondag zo’n 100 piloten. Het wordt echt geweldig. Ons parcours is ook lekker ouderwets met veel bochten. We willen het publiek spektakel bieden.” Maar wat is nu zo plezant aan racen met 2PK’tjes? “Voor veel kleine jongens is racen een jongensdroom. Dit is een mooie manier om drie droom waar te maken. Bovendien is het een oude traditie die het nodige respect verdient. Zondag moet een hoogdag worden.”

De 2PK autocross op Overslag start zondag om 10 uur met de eerste kwalificatiereeks. Naast 2PK’s is er ook een reeks voor gewone auto’s en een reeks voor lokale rijders. Het raceparcours ligt ter hoogte van Palingstraat 7 in Wachtebeke. Inkom 5 euro.