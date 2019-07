Overslag klaar voor 32ste editie Overslagse Feesten, organisatoren Pannenkoekenloop houden thermometer in de gaten “Als het echt te heet is om te lopen, vieren we gewoon een verfrissend feestje met DJ Mario Van Vooren” Kristof Vereecke

24 juli 2019

12u02 0 Wachtebeke Vrijdag starten de Overslagse Feesten met de traditionele Pannenkoekenloop. De organisatoren houden angstvallig de thermometer in de gaten. Bij code rood wordt de loop mogelijk uitgesteld. “We hebben wel wat ervaring met hitte en nemen voldoende maatregelen. Als het echt te heet is om te lopen, vieren we gewoon een verfrissend feestje met DJ Mario Van Vooren.”

Overslagse Feesten dat is al jaren een succesvolle mix van sport, optredens, volkse ambiance en Christoff en Lindsay. Ook voor de 32ste editie behouden de organisatoren het vertrouwen in hun succesformule. Zo is er op vrijdagavond de traditionele Pannenkoekenloop, op zaterdag een groot minivoetbaltornooi en ’s avonds een gezellige barbecue met nadien een optreden van La Folie Jolie. Zondagmiddag kan je er vanaf 12 uur inschrijven voor de jaarlijkse oldtimer en motorrit met gemeenschappelijke start om 13.30 uur. Er is ook een groot kubbtornooi en vanaf 16 uur is er non stop ambiance met Sabine, Johan Veugelers en Nic Caan. Maandag blijft een hoogdag met vanaf 14 uur het jaarlijkse optreden van Christoff en zijn zus Lindsay.

Goed voorbereid

Het beloven alweer vier mooie dagen te worden op Overslag. Toch blijft het ook naar de thermometer kijken voor vrijdag. “We hebben wel al wat hete edities van de Pannenkoekenloop gehad, maar code rood nog nooit”, zegt Vicky Wuytack. “Mocht het vrijdagavond nog steeds code rood zijn, stellen we de loop uit. Het moet verantwoord blijven. We zijn sowieso goed voorbereid. Vorig jaar was het ook erg heet. Toen hebben we de kidsrun vervangen door een waterestafette. Iets wat we dit jaar ook overwegen. Zoals het er nu naar uitziet, zou het ’s avonds afkoelen en gaat de Pannenkoekenloop gewoon door. Wij zorgen sowieso voor een drankpost elke twee kilometer en extra verfrissing via sponsen.”

Loopfees t

De Pannenkoekenloop wil een echt loopfeest zijn. Zo loopt het parcours van de loop ook dit jaar door de feesttent waar DJ Mario Van Vooren voor de beats zorgt. Vrouwen die per drie inschrijven, kunnen bovendien rekenen op een fles cava. Voor het eerst is er ook een Strava-segment. “Als we moeten uitstellen, bouwen we gewoon een feestje met onze huis-DJ. Maar nogmaals: we gaan er vanuit dat de Pannenkoekenloop gewoon doorgaat. We houden de deelnemers op de hoogte via onze facebookpagina.”