Opnieuw waterlek: buitenbad Puyenbroeck blijft heel weekend dicht, kinderbaden wel open “Streep door de rekening met het goede weer dat op komst is” Kristof Vereecke

31 mei 2019

10u16 0 Wachtebeke Het buitenbad van het provinciaal domein van Puyenbroeck blijft dit weekend, ondanks de hoge temperaturen die voorspeld worden, gewoon dicht. Er is opnieuw een probleem met de hoofdleiding van het bad. De kinderbaden zijn wel open.

Het zit de zwemmers in Puyenbroeck duidelijk niet mee. Zo moeten ze vanwege grote renovatiewerken aan het binnenbad al maanden uitwijken naar het buitenbad. Dat werd tijdens de wintermaanden tijdelijk overkapt. Nu de temperaturen eindelijk stijgen en het aangenaam is om buiten te zwemmen, weigert de hoofleiding van het buitenbad dienst. Ook dit weekend blijft het bad uitzonderlijk gesloten. “Afgelopen dinsdag hebben we opnieuw een lek in de hoofdleiding vastgesteld waardoor de kelder van het zwembad helemaal onder staat”, zegt Luc De Rudder van het provinciaal domein. De kelder werd ondertussen leeggepompt, maar het lek is nog steeds niet gevonden. “Tot we het lek vinden, kunnen we niet anders dan het zwembad sluiten. Een serieuze streep door onze rekening. Zeker met het goede weer dat op komst is.”

Hoelang het zwembad nog gesloten blijft, is onduidelijk. Maandag communiceert het domein verder. De kinderbaden zijn komend weekend wel gewoon open. Zaterdag kan je zwemmen van 13.30 tot 18.30 uur en zondag van 10 tot 18.30 uur.