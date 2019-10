Open VLD kent nieuwe voorzitter: Eric Van Himme geeft na 15 jaar fakkel door aan Frederik Braeckman Wachtebeekse liberalen zetten verder in op verjonging Kristof Vereecke

25 oktober 2019

10u25 0 Wachtebeke Frederik Braeckman (38) is de nieuwe voorzitter van Open VLD Wachtebeke. Braeckman volgt Eric Van Himme (57) op die 15 jaar voorzitter was.

Met Frederik Braeckman komt geen onbekend gezicht aan het roer van Open Vld Wachtebeke. De bedrijfsleider zette als 17-jarige zijn eerste stappen in de politiek bij Jong Vld Wachtebeke. Hij zetelde ook twee jaar binnen het bestuur van Jong Vld Nationaal en is al 15 jaar trouw lid van het lokale partijbestuur. Zijn voorzitterschap kadert in de verdere verjonging van de partij. “Politiek is vandaag iets wat ver van de mensen lijkt te staan en soms heel wat weerstand opwekt. Eén van de grote uitdagingen is de mensen opnieuw warm te krijgen voor politiek engagement”, zegt Braeckman.

Geen afscheid

Van Himme zet een stapje achteruit, maar neemt zeker geen afscheid van de politiek. “Na 15 intense jaren vond ik de tijd rijp om een stap opzij te zetten”, zegt hij. “Het was een boeiende tijd waar ik veel inspiratie mocht opdoen. Ik ben fier op wat we gerealiseerd hebben als partij. Nu is het echter tijd om eindelijk eens wat zaken op te nemen die ik al lang op mijn to-do list staan had. Daarom mijn keuze om een stap terug te zetten.”