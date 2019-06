Opel GT’s veroveren Puyenbroeck Provinciaal domein decor voor 27ste Opel GT Europatreffen Kristof Vereecke

08 juni 2019

17u39 4 Wachtebeke Liefhebbers van de legendarische Opel ‘GT ‘moeten dit weekend in het provinciaal domein van Puyenbroeck zijn. De Belgian Opel GT-club organiseert er een grote Europese meeting.

De GT is ongetwijfeld de meest iconische auto die ooit gebouwd werd door het Duitse automerk Opel. Het was ontwerper Ernhard Schnell die tekende voor de GT die in 1965 voor het eerst aan het grote publiek werd voorgesteld. Sindsdien doet hij het hart van menig autoliefhebber sneller slaan. Vandaag en morgen worden er in het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke zo’n 200 Opel GT’s uit gans Europa verwacht. Er is een onderdelenmarkt, foodtrucks, games,…. Liefhebbers van de GT komen er ogen te kort. Morgenochtend staat een grote rondrit door de regio op het programma.