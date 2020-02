Oost-Vlaanderen krijgt na twintig jaar opnieuw eigen wereldbekercross: “Afgelopen twee jaar bewezen dat Puyenbroeck toplocatie is” Kristof Vereecke

01 februari 2020

22u37 0 Wachtebeke Oost-Vlaamse veldritfans schrijven 6 december 2020 met stip in hun agenda, dan haalt crossorganisator Jurgen Mettepenningen de wereldbeker veldrijden naar het provinciaal domein van Puyenbroeck. Na twee jaar Ambiancecross in Wachtebeke staat Oost-Vlaanderen definitief op de internationale veldritkaart.

De wereldbeker veldrijden wordt grondig hervormd volgend seizoen. Dit seizoen bestond het regelmatigheidscriterium uit negen crossen in vijf verschillende landen, maar de internationale wielerunie UCI besliste dat aantal uit te breiden naar veertien. Eén van de nieuwe wedstrijden op de internationale veldritkalender is het Oost-Vlaamse Wachtebeke. Daar organiseert crossorganisator Jurgen Mettepenningen al twee jaar na elkaar de enorm populaire Ambiancecross. Het evenement lokte dit jaar meer dan 10.000 veldritfans naar het provinciaal domein van Puyenbroeck en dat is de UCI blijkbaar niet ontgaan. “We hebben de afgelopen twee jaar bewezen dat Puyenbroeck de perfecte locatie is voor een wereldbekercross”, reageert Mettepenningen vanuit het Zwitserse Dübendorf, waar dit weekend het wereldkampioenschap veldrijden gereden wordt. “Alles is aanwezig. De accommodatie, het parcours en het enthousiasme van de fans. We kregen niet voor niks twee keer een perfect rapport van de UCI voor de organisatie van de Ambiancecross. We toonden ook bewust de ambitie om te groeien. Die ambitie wordt nu beloond.”

Concept blijft behouden

Mettepenningen is erg tevreden dat Oost-Vlaanderen zijn eigen wereldbekercross krijgt. Zo is het van het seizoen 2000-2001 dat Oost-Vlaanderen nog een wereldbekercross mocht organiseren. Dan was Wortegem-Petegem het decor, op 6 december is het aan Wachtebeke. “Ik ben vooral blij voor de Oost-Vlaamse veldritfans. Deze provincie verdient zijn eigen wereldbekercross.” De naam ‘Ambiancecross’ verdwijnt logischerwijs even naar de achtergrond. “Een wereldbekerwedstrijd is het allerhoogste, daarvoor laat ik de naam ‘Ambiancecross’ met plezier vallen. Maar de mensen mogen gerust zijn, het succesvolle concept blijft wel behouden. Puyenbroeck mag zich op 6 december aan dezelfde mix van topsport en ambiance als de afgelopen twee jaar verwachten. Daarvoor staan we garant.”