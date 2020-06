Ongeruste papa maakt zich zorgen over erbarmelijke staat fietspad Walderdonk: “Wat als die twee bestuurders niet zo alert hadden gereageerd?” Kristof Vereecke

29 juni 2020

19u10 0 Wachtebeke Een ongeruste papa vraagt in een brief aan de gemeente Wachtebeke iets te doen aan de slechte toestand van het fietspad langs de Walderdonk. Verschillende ooggetuigen zagen hoe zijn zoontje deze ochtend ei zo na onder de wielen van een wagen terecht kwam nadat hij ten val kwam op het fietspad. Een ongeruste papa vraagt in een brief aan de gemeente Wachtebeke iets te doen aan de slechte toestand van het fietspad langs de Walderdonk. Verschillende ooggetuigen zagen hoe zijn zoontje deze ochtend ei zo na onder de wielen van een wagen terecht kwam nadat hij ten val kwam op het fietspad. Bijna exact twee jaar geleden kwam een bejaarde fietser om het leven na een val op het bewuste fietspad.

Deze ochtend reed de papa met zijn zoontje richting school. Klaar om de laatste schoolweek op een gezonde manier in te zetten. Door de enorm slechte staat van het fietspad kwam de jongen echter ten val. Hij kwam daarbij midden de rijweg te liggen. Gelukkig kon de bestuurder van een brommer en een aankomende wagen nog net op tijd stoppen. “Wat als die twee bestuurders niet zo alert hadden gereageerd?”, vraagt de man zich af. “Kan er niets worden gedaan zodat mijn zoon volgend schooljaar wel op een veilige manier naar school kan fietsen? De randen van het fietspad steken zeker 8 centimeter uit. Dat is vragen om valpartijen.”

70-jarige fietster

Wie de situatie langs de Walderdonk kent, weet dat de vraag allesbehalve onterecht is. Twee jaar geleden kwam een 70-jarige fietsster om het leven langs de Walderdonk nadat ze haar evenwicht verloor toen ze in een put reed. Buurtbewoners meldden toen in deze krant dat de verkeerssituatie in de Walderdonk al langer gevaarlijk is voor fietsers. “We vragen al een tijdje hier een fietspad aan te leggen, maar omdat dit een gewestweg is, moet dat via het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gebeuren. De weg is eigenlijk ook te smal. Als een bus en een vrachtwagen elkaar hier kruisen, word je als fietser op het voetpad geduwd”, klonk het toen.

Heraanleg

Vandaag werd nipt een dodelijk ongeval vermeden. Hallo gemeente Wachtebeke? “We vragen al twee jaar om aanpassingen bij het Agentschap Wegen en Verkeer”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Normaal gingen ze dit jaar starten met de heraanleg van de Walderdonk, maar de werken in het dorp kregen voorrang. Bij de heraanleg komen er dubbele gescheiden fietspaden. Iets wat de verkeersveiligheid gevoelig zal verbeteren, maar tot dan is het hopen dat er niks ernstig voorvalt en dat zou eigenlijk niet mogen. In principe starten de werken in 2021, maar dat zal mogelijk snel 2022 worden. Daarom gaan we nogmaals aandringen bij AWV om tijdelijke aanpassingen te doen. We hebben vandaag geluk gehad.”