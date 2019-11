Olympisch zwembad amper twee weken na renovatie van 3,5 miljoen alweer dicht: “We hebben de indruk dat Murphy hier graag komt zwemmen” Kleinere baden van provinciaal domein Puyenbroeck blijven wel gewoon open Kristof Vereecke

02 november 2019

11u24 0 Wachtebeke Een gesprongen hoofdzekering zorgt ervoor dat het competitiebad van het zwembadcomplex in het provinciaal domein van Puyenbroeck dit weekend dicht blijft. Het zwembad heropende amper twee weken geleden, na een sluiting van anderhalf jaar wegens renovatiewerken, nog maar de deuren. “Dit is echt de wet van Murphy”, zucht zwembadverantwoordelijke Stijn Van Hoey. De clubs nemen het al bij al sportief op. “We weten dat niemand hier zit op te wachten”, zegt Eric Willems van zwemclub S.W.E.M. De kleinere baden blijven wel open.

Het zwembad van Puyenbroeck lijkt wel behekst. Zo’n kleine twee jaar geleden sloot het binnenzwembad de deuren voor grote renovatiewerken. Kostenplaatje: 4.834.000 euro, exclusief BTW. Al die tijd konden de zwemmers terecht in het buitenbad dat voor de gelegenheid in de wintermaanden overkapt werd. Een goede oplossing. Jammer genoeg zorgden enkele technische defecten ervoor dat het buitenzwembad dit jaar meerdere keren moest sluiten. Groot was dan ook de opluchting van de vele zwemmers en zwemclubs dat het binnenbad veertien dagen geleden opnieuw de deuren opende.

Vervelend defect

Dat is dit weekend buiten de hoofdzekering die het competitiezwembad bediend gerekend. Die sprong vrijdag, waardoor het competitiezwembad een heel weekend dicht blijft. “Een vervelend defect”, zegt zwembadverantwoordelijke Stijn Van Hoey. “Het gaat om een moeilijk te verkrijgen stuk, waardoor we moeten wachten tot maandag om de herstelling uit te voeren.” Dat de hoofdzekering het net nu begeeft, amper veertien dagen na de heropening, is waarschijnlijk toeval. “Zoiets is gissen. Het kan te maken hebben met het feit dat het zwembad zo lang dicht was, maar het kan evengoed aan iets anders liggen. Feit is dat Murphy hier tegenwoordig veel te graag komt zwemmen. We gaan hem eens een zwembadabonnement in het buitenland aan de hand moeten doen”, besluit Van Hoey.

Zwemclubs

Voor de vele zwemclubs is het defect een vervelende zaak. “Gisterenavond zijn we verwittigd”, vertelt Eric Willems van zwemclub S.W.E.M. “We hebben direct al onze leden proberen verwittigen dat er dit weekend niet gezwommen wordt. Gelukkig is het kleine bad wel operationeel en kunnen de jeugdlessen wel doorgaan. Hoe dan ook verwijten we de mensen van Puyenbroeck niks. Tijdens de verbouwingswerken hebben ze er alles aan gedaan om het ons zo comfortabel mogelijk te maken. We hadden een tijdelijke terugval van leden, maar dat trekt ondertussen opnieuw goed aan. Uitwijken is voor ons sowieso geen optie. We hebben leden uit Eksaarde, Meerdonk,…die mensen rijden niet zomaar naar pakweg Zelzate.”

Licht aan het einde van de tunnel

Zwembadverantwoordelijke Stijn Van Hoey had wel nog goed nieuws voor de zwemmers. “Er is licht aan het einde van de tunnel. We hopen deze maand alle renovatiewerken af te ronden. In december kunnen we het volledig gerenoveerde sportcomplex feestelijk openen en behoren dit soort vervelende defecten hopelijk voorgoed tot het verleden.”