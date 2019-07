OCMW start buddyproject in strijd tegen vereenzaming Wachtebeke slaat handen in elkaar met Aalter en Maldegem Kristof Vereecke

09 juli 2019

11u46 0 Wachtebeke Het OCMW van Wachtebeke start in de strijd tegen vereenzaming met een buddyproject. Het slaat daar voor de handen in elkaar met de OCMW’s van Aalter en Maldegem. Het project kreeg de veelzeggende naam ‘Arm in arm, zij aan zij’.

“Bij een buddyproject wordt een vrijwilliger, een buddy, één op één verbonden aan iemand die kampt met eenzaamheid”, klinkt het. “Dit duo maakt tijd om op vaste tijdstippen af te spreken. Als buddy bied je in eerste instantie een luisterend oor. Sociaal contact staat centraal in het project. Het duo krijgt de vrijheid om zelf te beslissen wanneer ze afspreken en wat ze doen. Dat kan eens naar de film gaan zijn, maar ook gewoon wandelen, koffie drinken…. Tijdens het project werk je als buddy nauw samen met het OCMW. Het doel van dit project is om het sociaal netwerk van de deelnemers terug op te bouwen of te versterken.”

Interesse

Geïnteresseerd? Een buddy is minstens 18 jaar en kan regelmatig afspreken met een mogelijk deelnemer. “Een ideale buddy heeft een open en respectvolle ingesteldheid, is gemotiveerd en staat open voor een nieuwe vriendschap”, staat te lezen in de vacature. Meer info en inschrijven via 0470 60 24 45 of arminarmzijaanzij@outlook.be.