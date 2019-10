Nu ook strijkman op naaimarathon van ‘NaaiSTERS for life’ ten voordele van Het Berrefonds “Iedereen is welkom om te naaien of te supporteren” Kristof Vereecke

12u30 0 Wachtebeke Komende zaterdag 19 en zondag 20 oktober organiseren ‘de naaiSTERS for life’ opnieuw een naaimarathon ten voordele van Het Berrefonds. Die organisatie biedt steun op maat aan ouders, broers en zussen die geconfronteerd worden met het verlies van een kindje.

Het is al de derde keer in drie jaar tijd dat de naaimarathon georganiseerd wordt. “We starten zaterdagochtend om 10 uur en eindigen op zondag om 10 uur”, zegt Griet De Wilde. Samen met Christel De Vrieze, Freya Lammerteyn, Heidi De Vos en Liesbet Meganck vormt ze in het kader van Music for Life al drie jaar de groep ‘naaiSTERS for life’. “Meer dan 100 vrijwilligers tekenen komend weekend present. Mét of zonder naaimachine. Maar uiteraard mag er nog altijd volk bij”, zegt ze.

Strijkmarathon

Het hele weekend door wordt er genaaid en gesupporterd. Met een drankje, een pannenkoek, een taartje, een croque of een bord pasta,.... Op zaterdagavond trakteren ‘Bard en bard’ de naaisters op een gratis optreden. “Wie dat wil kan dit jaar ook strijk binnenbrengen. Onze strijkman werkt aan een democratische prijs en eveneens voor ons goede doel.”

De naaimarathon heeft plaats in de gebouwen van het internaat van het Sint-Laurens Instituut op het Dorp in Wachtebeke. Vorig jaar haalden de ‘naaiSTERS for life’ meer dan 4.000 euro op voor het Berrefonds.