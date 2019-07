Noodweer teistert minivoetbaltornooi Overslagse Feesten Wedstrijden voorlopig uitgesteld Kristof Vereecke

27 juli 2019

13u37 0 Wachtebeke Het minivoetbaltornooi van de Overslagse Feesten werd zonet stil gelegd vanwege het noodweer. De organisatoren beraden zich momenteel over het verdere verloop van het tornooi.

Wat begon als een voetbalfeestje onder stralende hemel, mondde uit in een waterballet en straks misschien ook in een afgelasting. “Zolang het blijft donderden en bliksemen is het niet verantwoord om te spelen”, klinkt het bij de organisatie. Ondertussen komt het water met bakken uit de lucht. “Een ramp voor onze pleintjes die momenteel echte modderpoelen geworden zijn.” Ook bij de ploegen zijn er gelijkaardige reacties te horen. Twee van de zestien teams gooiden al de handdoek in de ring. Ondertussen blijft het verder regenen. “Om twee uur komen we samen met de teamcaptains en hakken we de knoop door.”