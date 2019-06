Nieuwe Wachtebeekse Spelen in 2020 Wijkwedstrijd op vijf verschillende locaties Kristof Vereecke

Na het verlies van de Warmste Week blijven ze in Wachtebeke niet bij de pakken zitten. Zo kondigde burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) aan dat er nieuwe Wachtebeekse Spelen aan zitten te komen in 2020.

Tijdens de Wachtebeekse Spelen strijden de vijf wijken van de gemeente om eeuwige roem. “In tegenstelling tot in 2016 focussen we dit keer niet op één dag en één locatie”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg. “Zo willen we in elke wijk één activiteit organiseren. Uiteraard telkens ook op een andere dag.” Binnenkort trekt Van Cronenburg met zijn schepencollege op tournee door Wachtebeke om de nieuwe versie van de spelen toe te lichten. “Uiteraard gaan we ons tijdens die tournee niet beperken tot info over de spelen alleen. We willen per wijk horen wat er leeft. Dat hebben we zes jaar geleden ook gedaan.” De tournee start in Overslag. Exacte data binnenkort via www.wachtebeke.be.