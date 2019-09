Na twee jaar opnieuw water in binnenzwembad Puyenbroeck Gerenoveerd complex heropent op zaterdag 19 oktober de deuren Kristof Vereecke

11 september 2019

17u15 0 Wachtebeke Zaterdag 19 oktober heropent het binnenzwembad van het provinciaal domein van Puyenbroeck de deuren. Vandaag werd begonnen met het vullen van de zwembaden. Het complex is al dicht sinds 18 maart vorig jaar. “Nog niet alles is volledig afgewerkt, maar we willen het publiek niet langer laten wachten”, klinkt het bij het provinciaal domein.

Niet alleen het zwembad werd trouwens gerenoveerd. “Er is een nieuwe inkom. Die toegang is nu een ontmoetingsplaats voor sporters en families die naar het sportcentrum komen. Vanuit de centrale inkom ga je naar het zwembad, de sporthal, de buitenterreinen, het sportverblijf, de vergaderzalen of naar de horeca”, klinkt het op de website.

“In het zwembad vind je nieuwe kleedkamers, 6 nieuwe stoombaden en het peuterbad is verdubbeld in oppervlakte. In de sporthal staken we het sanitair in een nieuw jasje. Daarnaast zijn er heel wat structurele werken uitgevoerd aan de lucht- en watercirculatie.”

Vanaf 19 oktober kunnen de bezoekers het vernieuwde zwembad- en sportcomplex ontdekken. “Nog niet alles is afgewerkt maar na een sluiting van bijna 2 jaar willen we niet langer wachten om de deuren opnieuw open te zetten. Hou er dus rekening mee dat een aantal zaken nog in uitvoering zijn”, klinkt het nog.

Om de heropening te vieren krijg de bezoekers korting via een 1+1 gratis-actie. Meer info via www.puyenbroeck.be.