N-VA-afdelingen protesteren tegen Brexitparking op provinciaal domein “ Brexitparkings horen aan grote op- en afrittencomplexen of naast autostrades thuis” Kristof Vereecke

14 november 2019

11u37 0 Wachtebeke De N-VA afdelingen uit de politiezone Puyenbroeck voeren actie tegen de mogelijke komst van een Brexitparking op het provinciaal domein. Eerder kwam Evergems Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) daarover tussen in de Kamer.

De parking komt er enkel bij een harde Brexit. In dat geval worden de douaneformaliteiten uitgebreid. Om de files aan de grens met het Verenigd Koninkrijk onder controle te houden, zouden er extra tijdelijke wachtplaatsen voor vrachtwagens gecreëerd worden. Eén van de locaties voor zo’n zogenaamde Brexitparking is het provinciaal domein van Puyenbroeck. Dat is niet naar de zin van NV-A. “Een parking voor 650 vrachtwagens inrichten op een provinciaal domein is om problemen vragen. Het verkeer in en rond Wachtebeke zit nu al elke dag vast. De files aan het OCAS-kruispunt zullen er zeker niet korter op worden. Bovendien heeft Puyenbroeck zijn parking zelf nodig voor zijn activiteiten. Brexitparkings horen thuis aan grote op- en afrittencomplexen of naast autostrades, niet in een klein plattelandsdorp”, aldus Rudy Lootens namens N-VA Wachtebeke.

Daarnaast vreest N-VA ook een extra aanzuigeffect voor transmigranten. Eerder tekende ook de politieraad van de politiezone Puyenbroeck al bezwaar aan tegen de Brexitparking.