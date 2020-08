Motorrijder levensgevaarlijk gewond na aanrijding verkeersborden Cedric Matthys

13 augustus 2020

22u15 44

In Walderdonk in Wachtebeke is donderdagavond een motorrijder zwaargewond geraakt. Op de plaats van de feiten zijn momenteel werken aan de gang. De man voerde een inhaalmanoeuvre uit en reed daarbij in op de verkeersborden. De motorrijder kwam vanuit Zelzate aangereden en was even in levensgevaar. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

