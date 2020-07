Mondmaskerplicht in bijna volledig provinciaal domein: “Van zodra je geen 1,5 meter afstand kan houden” Kristof Vereecke

29 juli 2020

15u12 0 Wachtebeke Wie het provinciaal domein van Puyenbroeck bezoekt, moet voortaan een mondmasker dragen van zodra je geen 1,5 meter afstand kan houden.

Dat is één van de extra maatregelen die de gemeente Wachtebeke neemt in strijd tegen het coronavirus. De maatregel geldt vooral op plekken waar het tijdens de zomermaanden erg druk kan worden zoals de speeltuin, het verkeerspark en de minigolf. Maar ook op de populaire pedalo’s op de grote vijver dien je voortaan een mondmasker te dragen. Ook op de sportsite zijn mondmaskers bij drukte verplicht. Zo dien je bij het verlaten van je handdoek op de ligweide van het zwembad altijd een mondmasker te dragen. Ook rond de golfterreinen wordt bij extra drukte mondmaskerplicht ingevoerd. De maatregelen gaan in vanaf vandaag en gelden tot 31 oktober. De einddatum kan wel bijgestuurd worden. Naast de mondmaskerregeling besliste de gemeente Wachtebeke ook geen evenementen toe te staan tot 31 oktober. “Wachtebeke heeft momenteel lage besmettingscijfers en dat willen we ook zo houden”, klinkt het.