Mol met gevoel voor symmetrie aan het werk in Puyenbroeck Kristof Vereecke

09 februari 2020

16u47 0 Wachtebeke D at ook mollen gevoel hebben voor symmetrie bewijst een foto van wandelaar Gilbert Dhaenens uit Sint-Amandsberg. Gilbert maakte de foto op 5 januari in het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke.

Door storm Ciara zou een mens het durven vergeten, maar Natuurpunt organiseert dit weekend zijn jaarlijkse ‘mollenweekend’. Een heel weekend vraagt Natuurpunt mollenwaarnemingen te melden. Ook Gilbert Dhaenens deed een melding. Op 5 januari spotte hij een bijzonder mollenspoor langs het fietspad van het provinciaal domein van Puyenbroeck. Een mol maakte er een spoor van wel twintig hoopjes allemaal op één rechte lijn en allemaal op dezelfde afstand van elkaar. “Toen mijn vrouw en ik daar aan het wandelen waren, viel ons oog op al die hoopjes. We hadden zoiets nog nooit gezien. Vandaar dat we besloten er een foto van te nemen. Een mol met gevoel voor symmetrie kom je niet alle dagen tegen.”

Gilbert stuurde zijn foto dit weekend ook door naar Natuurpunt. Tijdens het mollenweekend probeert Natuurpunt een beter zicht te krijgen op de verspreiding van de mol in Vlaanderen. Wie ergens een molshoop of een echte mol heeft kan spotten, kan dit melden via waarnemingen.be. Ook na het mollenweekend zijn mollenwaarnemingen welkom. De hoopjes in het domein van Puyenbroeck zijn ondertussen verdwenen, maar alle andere meldingen zijn meer dan welkom.