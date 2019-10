Mila (3) revalideert na zware hersenbloeding: “We trekken ons op aan verhalen als dat van Stig Broeckx” Grote benefiet op 18 oktober moet meisje extra kansen bieden Kristof Vereecke

08 oktober 2019

11u45 46 Wachtebeke Wachtebeke steunt Mila Doens. De 3-jarige kleuter werd vorige zomer getroffen door een zware hersenbloeding. Op enkele uren tijd veranderde het leven van de vrolijke kleuter, haar ouders Laura en Joey en haar tweelingbroertje Vince volledig. Maar liefde overwint alles en dus vecht het gezin elke dag voor een betere wereld voor hun kleine meisje. Zaterdag 19 oktober wordt een grote benefiet georganiseerd. De dag nadien is er een hondenwandeling ten voordele van kleine Mila.

Bij de bakker, de frituur, de apotheek,…overal waar je tegenwoordig komt in Wachtebeke, kom je rospotten tegen met daarop de foto van de schattige Mila Doens. Vorige zomer sloeg het noodlot toe voor de nu 3-jarige kleuter. “Mila werd plots getroffen door een zware hersenbloeding”, vertellen haar ouders Laura Meulemeester (25) en Joey Doens (27). “Opeens begon ze zwaar over te geven en volledig te verkrampen. Laura is verpleegster en zag meteen de ernst van de situatie in. Ze is direct beginnen reanimeren. De ziekenwagen heeft Mila onmiddellijk naar het UZ gebracht. Daar stond op geen tijd het volledige traumateam rond ons kleine meisje. Dan weet je hoe laat het is.” Al snel blijkt dat de schade van de hersenbloeding heel ernstig is. “Het volledige linkerdeel van haar hersenen is aangetast. Volgens de voorspellingen zou Mila niks meer kunnen tenzij verder leven als een plantje. Op een bepaald moment hebben ze ons zelfs gevraagd afscheid te nemen van Mila.”

UZ Leuven

Maar Laura en Joey weigeren zich bij de feiten neer te leggen en besluiten te vechten voor hun dochtertje. “Op die manier zijn we in het UZ van Leuven terecht gekomen bij professor Lieven Lagae. Hij is gespecialiseerd in neurofysiologie en epilepsie bij kinderen. Die ontdekte dat Mila de hersenactiviteit vertoonde van een comateus kindje door een teveel aan medicatie. Ze was geïntoxiceerd. Door die medicatie af te bouwen hebben we plots onze dochter terug. We zien echt heel veel evolutie. Mila reageert weer op alles, ze herkent ons,…. Elke dag gaat ze naar de kinderrevalidatie van het UZ in Gent. We zijn die mensen echt heel erg dankbaar. We zijn ondertussen zelfs aan het kijken voor een schooltje.”

Levenskwaliteit

Binnenkort wacht Mila een nieuwe operatie. “In november wordt er een neurostimulator geplaatst om haar epilepsieaanvallen tegen te gaan. Op die manier kunnen we haar levenskwaliteit opnieuw wat vergroten. Dat is eigenlijk ons hele doel: elke kans aangrijpen om Mila een zo normaal mogelijk leven te geven. Maar daar zijn uiteraard centen voor nodig. Mila heeft een speciale buggy, een speciale matras, een speciale stoel,…. Daarom organiseren we op 19 oktober een grote kaas- en wijnavond in de Sint-Laurensschool op het Jules Persynplein. . Iedereen is welkom.”

Hoop

De solidariteit in Wachtebeke lijkt ondertussen erg groot. “Overal staan rospotten, we verkopen ook snoepjes,…. De dag na de benefiet organiseert hondenschool ‘The Playdogs’ hier spontaan een hondenwandeling ten voordele van Mila. Hopelijk wordt het een succes. We leven op hoop. We trekken ons bijvoorbeeld heel erg op aan het verhaal van Stig Broeckx. Ook hij werd eerst afgeschreven en kijk nu. Hopelijk kan ons Mila een gelijkaardig verhaal schrijven”, besluiten Laura en Joey.

Praktisch: Kaas- en wijnavond door zuivelhandel Geert ten voordele van Mila Doens, 19 oktober vanaf 18 uur, Sint-Laurensschool, Dr Jules Persynplein 5 in Wachtebeke. 18 euro voor volwassenen, kinderen van 7 tot 12 betalen 16,50 euro, kinderen van 1 tot en met 6 betalen 5,50 euro. Inschrijven kan door over te schrijven via BE16 0018 4912 8174. De hondenwandeling gaat door op zondag 20 oktober. Inschrijven van 13 tot 15 uur, Stationstraat 170 in Wachtebeke.