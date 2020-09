Melkerijstraat krijgt tegen voorjaar 2023 nieuwe sociale woonsite: 20 appartementen en acht studio’s Kristof Vereecke

19 september 2020

07u00 0 Wachtebeke Vanaf de zomer van 2021 verrijst een nieuw sociaal woonproject in de Melkerijstraat. Inclusio gaat er 20 appartementen voor sociaal verhuur en acht studio’s voor zorgbehoevende volwassenen bouwen. Met de plannen wil de gemeente een antwoord bieden op het nijpend tekort aan sociale woningen voor kleine gezinnen in de regio. De woonwijk is een primeur in Vlaanderen, zo is het de eerste keer dat een Vlaamse gemeente eigen gronden inzet voor een woonproject voor een sociaal verhuurkantoor.

Wachtebeke krijgt een nieuw sociaal woonproject in de Melkerijstraat. De plannen voorzien in 20 appartementen voor sociaal verhuur en acht studio’s voor volwassenen met een zorgbehoefte. Rondom het gebouw wordt zo’n 3.100 vierkante meter groenzone aangelegd. Ten slotte komt er ook een gemeenschapsruimte, waarvan de invulling samen met de buurtbewoners uitgewerkt wordt.

Het project betekent een Vlaamse primeur, zo is het de eerste keer dat een Vlaamse gemeente eigen gronden inzet om sociale woningen te laten bouwen die via een SVK verhuurd worden. De gemeente Wachtebeke nam zelf het initiatief door de 5.540 vierkante meter grond in de Melkerijstraat in te zetten en een aanbesteding voor de ontwikkeling te laten uitschrijven.

“We zijn heel tevreden dat we met dit project een antwoord kunnen bieden op het tekort aan sociale huurwoningen voor kleine gezinnen”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “90 procent van de sociale woonprojecten in de regio bestaat namelijk uit grotere woningen en appartementen, terwijl er de voorbije jaren net veel kleine gezinnen op de wachtlijsten zijn bijgekomen. Daarom mikken we met het project in de Melkerijstraat specifiek op die doelgroep.”

De bouwvergunning voor het project wordt nog voor het einde van het jaar ingediend. Op die manier zouden de werken rond de zomer van 2021 kunnen beginnen en nemen de eerste bewoners er in het voorjaar van 2023 hun intrek.