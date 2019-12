Man die pizzabezorger in elkaar sloeg, riskeert 8 maanden cel Cedric Matthys

24 december 2019

13u22 0 Wachtebeke Een man uit Zwevegem die in 2017 een pizzabezorger in elkaar schopte in Wachtebeke moest dinsdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschijnen. De beklaagde kwam echter niet opdagen.

De advocaat van de beklaagde verontschuldigde zich meerder malen, maar haalde toch enkele verzachtende omstandigheden aan. Volgens hem is de man “slecht met papieren" en “leeft hij op de rand van de maatschappij”. In eerste aanleg legden de rechters de beklaagde een celstraf van acht maanden en een geldboete van 1000 euro op. De advocaat ziet dit echter liever omgezet in werkstraf. “Mijn cliënt heeft amper gewerkt in zijn leven. Deze straf zou een eerste stap naar een job kunnen zijn." Uitspraak op 28 januari.