Maandag start tweede fase voorbereidende werken dorpskernvernieuwing: “Een week vroeger dan gepland” Kristof Vereecke

10 mei 2020

15u18 1 Wachtebeke Maandag start de tweede fase van de voorbereidende werken voor de dorpskernvernieuwing in Wachtebeke. Da’s een week vroeger dan gepland. De werken zullen zo’n 65 werkdagen duren.

Tijdens de laatste fase van de dorpskernvernieuwing wordt de volledige doortocht van de N449 in Wachtebeke heraangelegd. Momenteel zijn de nutsmaatschappijen volop bezig met de voorbereidende werken. Dat gebeurt in drie fasen. “Het gedeelte van de Meersstraat tussen Dorp en Overledebrug is ondertussen klaar”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (sp.a). “Da’s vroeger dan verwacht. Daardoor start ook fase twee iets vroeger en schuiven de werken maandag al op naar Dorp, Godshuisstraat en Lindestraat, tot aan het kruispunt met de Molenhoek.”

Omleiding

Dat betekent dat ook een groot stuk van het centrum afgesloten wordt. Er wordt een grote omleiding voorzien via de N70/R4. Het plaatselijke verkeer dient rond te rijden via Merelstraat, Groenstraat, Walderdonk, Stationsstraat en Axelvaardeken. Voor fietsers is er een omleiding via de Kerkstraat. Het woonzorgcentrum De Mey blijft bereikbaar via een tijdelijke doorsteek in de Reepstraat. Tijdens de werken geldt eenrichtingsverkeer in het Dorp, richting Sint-Kruis-Winkel. De Meersstraat blijft afgesloten. De werken zullen zo'n 65 werkdagen duren. Na deze fase zijn de Smishoek, Rechtstro, het kruispunt met de Stationsstraat en de rest van het Dorp aan de beurt.

Voor de inwoners van het centrum wordt het opnieuw even doorbijten. “Ga met de fiets als het kan”, geeft de burgemeester nog mee als tip.